Кыргызстан на первом месте в ЕАЭС по росту цен на непродовольственные товары

В мае 2023 года в Кыргызстане зафиксирован максимальный среди страны Евразийского экономического союза рост цен на непродовольственные товары (на 4,9 процента) и на услуги, оказываемые населению (на 5,2 процента). Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В прошлом месяце по сравнению с декабрем 2022 года наиболее высокий уровень инфляции (4,8 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане, где в наибольшей мере возросли цены на продовольственные товары (на 5,6 процента). Кыргызстан на втором месте с общим уровнем инфляции в 4,3 процента.

В мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем в государствах-членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. При этом в Армении и Беларуси зафиксировано снижение цен на 1,8 и 0,3 процента соответственно.