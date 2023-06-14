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Экономика

Кыргызстан на первом месте в ЕАЭС по росту цен на непродовольственные товары

В мае 2023 года в Кыргызстане зафиксирован максимальный среди страны Евразийского экономического союза рост цен на непродовольственные товары (на 4,9 процента) и на услуги, оказываемые населению (на 5,2 процента). Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В прошлом месяце по сравнению с декабрем 2022 года наиболее высокий уровень инфляции (4,8 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане, где в наибольшей мере возросли цены на продовольственные товары (на 5,6 процента). Кыргызстан на втором месте с общим уровнем инфляции в 4,3 процента.

В мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем в государствах-членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. При этом в Армении и Беларуси зафиксировано снижение цен на 1,8 и 0,3 процента соответственно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268007/
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