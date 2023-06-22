Цифра дня. 669 единиц техники закупят для дорожников в 2023 году

Для дорожной отрасли республики будет закуплено 669 единиц техники. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Первые 84 единицы техники вручены 21 июня. Это современные самосвалы, автогрейдеры, автомиксеры, транспортные средства для перевоза воды и битума, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, бензовозы, асфальтоукладчики и другая техника. Остальная часть техники будет доставлена в ближайшее время.