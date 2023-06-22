04:02
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Экономика

Цифра дня. 669 единиц техники закупят для дорожников в 2023 году

Для дорожной отрасли республики будет закуплено 669 единиц техники. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Первые 84 единицы техники вручены 21 июня. Это современные самосвалы, автогрейдеры, автомиксеры, транспортные средства для перевоза воды и битума, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, бензовозы, асфальтоукладчики и другая техника. Остальная часть техники будет доставлена в ближайшее время.

«Особая поддержка оказывается в рамках динамичного развития дорожной отрасли. В 2023 году на реализацию дорожных проектов из бюджета выделено более 6 миллиардов сомов. До конца года в республике планируется построить и отремонтировать 855 километров дорог: 587 километров будет заасфальтировано, 178 километров покрыто шероховатой поверхностной обработкой (ШПО) 90 километров гравийным покрытием», — отметил Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268606/
просмотров: 2823
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 654,7 километра дорог заасфальтировали в Кыргызстане
Легкий снег и пасмурная погода. Информация о дорогах на перевалах Кыргызстана
Акылбек Жапаров: Отныне мы не будем строить дороги меньше трех километров
Цифра дня. 335 миллионов сомов предусмотрено на зимнее содержание дорог
Улицу Жукеева-Пудовкина в Бишкеке двусторонней делать не будут
Чет и нечет. В мэрии Бишкека обсуждается вопрос разгрузки автомобильных дорог
В Оше на пересечении улиц Масалиева и Навои открыли надземный пешеходный переход
Грузовики портят новую дорогу Бишкек — Кара-Балта
Цифра дня. 2,5 миллиарда сомов выделено на дорожную отрасль за полгода
Дороги будем строить сами. Кыргызстан отказался от услуг иностранных компаний
Популярные новости
Невеселый прогноз. В&nbsp;2024 году продолжится рост цен на&nbsp;все Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Валютный прогноз&nbsp;&mdash; 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и&nbsp;тенге Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
С&nbsp;начала года курсы валюты в&nbsp;Кыргызстане остаются стабильными С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки