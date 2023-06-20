С начала июня бензин Аи-92 подорожал на 1,43 сома

В июне в Кыргызстане сохранился рост цен на бензины и их снижение на дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Аи-95 подорожал с начала месяца на 1,32 сома — с 60,22 до 61,54 сома. Бензин марки Аи-92 вырос в цене на 1,43 сома — с 54,73 до 56,16 сома. Дизельное топливо подешевело на 59 тыйынов — с 71,62 до 71,03 сома.

По сравнению с данными прошлого года бензины дешевле на 4,3 и 5,97 сома. Дизельное топливо сейчас стоит на 6,34 сома дороже, чем в середине июня 2022-го.

Напомним, что ранее нефтетрейдеры предупреждали о росте цен на ГСМ в июне на 2,5-3 сома.