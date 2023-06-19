16:25
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Экономика

Проект ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан прокомментировали в ЕЭК

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан реализуется в рамках создания транспортно-инфраструктурного каркаса Евразийского экономического союза, заявила заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Елена Шерышева.

«Этот маршрут недавно обсуждался на саммите «Китай — Центральная Азия», был подписан соответствующий документ, направленный на реализацию проекта», — сказала она.

По словам Елены Шерышевой, при дальнейшем развитии транспортного маршрута возможно будет организовать перевозку из КНР в Европу и Турцию через Кыргызстан и Узбекистан, а также в обратном направлении. Она добавила, что этой задаче призваны поспособствовать другие проекты, реализуемые в странах — участницах ЕАЭС.

«Например, в соответствии с национальными планами и стратегиями инфраструктурного развития в Беларуси планируются ввод в эксплуатацию после ремонта и реконструкция 664,39 километра автомобильных дорог до 2025 года, а также реализация проекта по увеличению доли электрифицированных железнодорожных путей до 25 процентов», — уточнила представитель ЕЭК.

Она напомнила, что на прошедшем в конце мая в Москве заседании Евразийского экономического форума лидеры государств ЕАЭС «заявили, что вопросы согласованного создания транспортно-инфраструктурного каркаса союза, системы логистики, бесшовности перевозок, оптимизации процедур контроля должны занять наиважнейшее место в евразийской повестке».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268393/
просмотров: 10042
Версия для печати
Материалы по теме
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан оценивается в $8 миллиардов
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Какие возможности появятся
Вопрос финансов по дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан открыт
Чего ожидать от встречи премьер-министров Китая и Кыргызстана. Мнение экспертов
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: как продвигается проект
Бакыт Торобаев опровергает отмену строительства железной дороги тремя странами
Проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан отложен
По транспортному коридору КНР — Кыргызстан — Узбекистан пустили грузовые поезда
В Китае подписан еще один документ по дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Популярные новости
Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт &laquo;Мир&raquo; Платежная система Кыргызстана прекращает обслуживание карт «Мир»
В&nbsp;Кыргызстане снизился курс покупки доллара США В Кыргызстане снизился курс покупки доллара США
Дачникам предложили узаконить участки, но&nbsp;сделать это почти нереально Дачникам предложили узаконить участки, но сделать это почти нереально
Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но&nbsp;расслабляться рано Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но расслабляться рано
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
6 апреля, суббота
16:02
Кыргызстан направил 300 тонн гумпомощи пострадавшим от паводков в Казахстане Кыргызстан направил 300 тонн гумпомощи пострадавшим от ...
16:00
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
15:39
Порвался флаг близ Бишкека
15:10
Издеваются и унижают. Махабат Тажибек кызы заявила о физическом насилии в СИЗО
15:06
Акылбек Жапаров призвал фонды развития активнее поддерживать проекты