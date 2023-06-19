Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан реализуется в рамках создания транспортно-инфраструктурного каркаса Евразийского экономического союза, заявила заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Елена Шерышева.

«Этот маршрут недавно обсуждался на саммите «Китай — Центральная Азия», был подписан соответствующий документ, направленный на реализацию проекта», — сказала она.

По словам Елены Шерышевой, при дальнейшем развитии транспортного маршрута возможно будет организовать перевозку из КНР в Европу и Турцию через Кыргызстан и Узбекистан, а также в обратном направлении. Она добавила, что этой задаче призваны поспособствовать другие проекты, реализуемые в странах — участницах ЕАЭС.

«Например, в соответствии с национальными планами и стратегиями инфраструктурного развития в Беларуси планируются ввод в эксплуатацию после ремонта и реконструкция 664,39 километра автомобильных дорог до 2025 года, а также реализация проекта по увеличению доли электрифицированных железнодорожных путей до 25 процентов», — уточнила представитель ЕЭК.

Она напомнила, что на прошедшем в конце мая в Москве заседании Евразийского экономического форума лидеры государств ЕАЭС «заявили, что вопросы согласованного создания транспортно-инфраструктурного каркаса союза, системы логистики, бесшовности перевозок, оптимизации процедур контроля должны занять наиважнейшее место в евразийской повестке».