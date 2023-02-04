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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Аудит Кумтора. Благотворительность Тенгиза Болтурука в его полномочия не входила

Будучи временным внешним управляющим ЗАО «Кумтор Голд Компани», Тенгиз Болтурук занимался благотворительностью и оказывал спонсорскую помощь. Это не входит в его полномочия, говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита компании в период внешнего управления.

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По закону задачей временного внешнего управляющего является обеспечение непрерывной производственной, экономической и иной деятельности юридического лица. С мая 2021-го по июнь 2022 года оказано спонсорской и благотворительной помощи на 237 миллионов 5,4 тысячи сомов.

В том числе оказана благотворительная помощь на 58,9 миллиона сомов, оказание которой не входило в полномочия внешнего управляющего Тенгиза Болтурука.

В Счетной палате отмечают, что расходы на благотворительную деятельность должны производиться только после одобрения совета директоров.

Отметим, что весь период внешнего управления о деятельности «Кумтора» предприятие предоставляло информацию в основном по благотворительным проектам. На запросы СМИ с просьбой предоставить данные о производственной деятельности в «Кумтор Голд Компани» не отвечали.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257479/
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