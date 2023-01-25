Цифра дня. 1,5 миллиона абонентов энергокомпаний есть в Кыргызстане

На сегодня в стране насчитывается 1 миллион 524 тысячи 317 абонентов энергокомпаний. Такие данные 24.kg предоставили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Большую часть составляют бытовые абоненты — 1 миллион 419 тысяч 347, или 93 процента. Небытовых потребителей электроэнергии насчитывается 104 тысячи 970, из них 6 тысяч 849 промышленных абонентов, 3 тысячи 745 бюджетных учреждений, 4 тысячи 88 сельскохозяйственных потребителей и 90 тысяч 288 прочих.

Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что с 1 мая 2023 года в республике повысят тариф на электроэнергию для населения. Он составит 1 сом.