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Экономика

Комбанкам рекомендовали в первую очередь рассматривать кредиты для баткенцев

Национальный банк принял специальное постановление «О некоторых временных решениях Национального банка Кыргызской Республики по вопросам выдачи кредитов заемщикам Баткенской области». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Документ принят для оказания поддержки гражданам, субъектам предпринимательства, проживающим и ведущим хозяйственную деятельность в Баткенской области, в расширении возможностей по доступу к финансированию. Кроме того, он нужен для создания необходимых условий для восстановления и развития административно-территориальных единиц, в том числе поврежденных в результате вооруженного конфликта в сентябре 2022 года в регионе.

Национальный банк рекомендует коммерческим банкам, микрофинансовым организациям и ОАО «Гарантийный фонд» в приоритетном порядке рассматривать заявки на получение кредитов/гарантий заемщиков, проживающих и/или осуществляющих хозяйственную деятельность в Баткенской области.

Им также рекомендовано пересмотреть свои внутренние процедуры по выдаче кредитов/гарантий.

Постановление предусматривает и нормы по облегчению требований Национального банка в части предоставления документов заемщиками при получении кредитов/гарантий. Кроме того, постановлением увеличены суммы кредитов, выдаваемых на основе кредитного рейтинга заемщикам, а также пересмотрено соотношение планируемых ежемесячных платежей по кредиту к среднемесячному.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251154/
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