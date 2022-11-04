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Экономика

Санкт-Петербург готов помочь Бишкеку в разработке градостроительных планов

Между Санкт-Петербургом и Бишкеком разработана дорожная карта по развитию сотрудничества. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя комитета по внешним связям города на Неве Сергей Марков.

По его словам, сегодня запланирована встреча с вице-мэром столицы Кыргызстана. Ему передадут подписанную властями Санкт-Петербурга дорожную карту. В ней есть пункты, которые обязывают исполнительные органы городов всячески содействовать развитию отношений в разных областях.

«Санкт-Петербург готов оказать содействие органам власти Бишкека, обучить новым технологиям, методикам работы с отходами, организации дорожного движения. Наш город считается одним из мировых лидеров по применению современных информационных систем. Система «Умный город» в полной мере работает на наших улицах, обеспечивая безопасность дорожного движения и жителей. Мы готовы совершенно бесплатно делиться готовыми проектными решениями и оказывать содействие в разработке градостроительных планов», — отметил Сергей Марков.

С 4 по 9 ноября в Бишкеке пройдут комплексные мероприятия «Петербургские встречи в Кыргызстане». Запланированы церемония передачи дорожной карты по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию правительства Санкт-Петербурга с мэрией Бишкека, обсуждение сотрудничества в сфере образования, встречи культурных деятелей и другое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249989/
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