21:22
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Экономика

В ЕАЭС на полгода продлено обнуление пошлин на отдельные виды товаров

Евразийская экономическая комиссия продлила ставки нулевых пошлин на отдельные виды товаров для продовольственной и парфюмерно-косметической продукции. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что одобренные в марте этого года оперативные меры реагирования позволили адаптировать экономики стран ЕАЭС к условиям внешнего давления, изменению устоявшихся транспортно-логистических связей и наблюдавшимся тогда колебаниям валюты. При этом неоднократно на высоком уровне подчеркивалось, что продление таможенно-тарифных льгот возможно только по отдельным особо чувствительным позициям, что и было сделано на прошлом заседании вице-премьеров, считают в торговом блоке ЕЭК.

Сегодня согласованы еще несколько действий по ряду товарных позиций. В частности, речь идет о полимерной пленке для производства и реализации медицинских изделий и парфюмерно-косметической продукции, а также об ингредиентах для детского питания.

Принятые решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248312/
просмотров: 1787
Версия для печати
Материалы по теме
Параллельный импорт авто в Россию из других стран ЕАЭС запретят
В ЕАЭС будут единые правила маркировки соков, телефонов и ноутбуков
Обновлены стандарты ЕАЭС на смазочные материалы и масла
Продлен срок действия антидемпинговой пошлины на металлопрокат из Китая
Совет ЕЭК одобрил правила регулирования электронной торговли
В ЕАЭС предлагают маркировать лекарства, телефоны и ноутбуки
Эффективную систему защиты от опасной продукции предложил внедрить министр ЕЭК
Кыргызстан разработает свою систему оформления электронных паспортов авто
В странах ЕАЭС продлен срок оформления ПТС самоходных машин в бумажной форме
В ЕАЭС будут применяться уникальные номера перевозок товаров
Популярные новости
Новые банкноты номиналом 20, 50&nbsp;и&nbsp;100 сомов показал Национальный банк Новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов показал Национальный банк
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
На&nbsp;аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Решение принято. Землю в&nbsp;Кош-Коле трансформируют и&nbsp;отдадут под гольф-клуб Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
15 февраля, четверг
21:13
Экс-глава Тогуз-Тороуского райсуда вынес неправосудное решение: возбуждено дело Экс-глава Тогуз-Тороуского райсуда вынес неправосудное...
21:09
Суд отпустил блогера Али Эргешова под домашний арест
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 февраля: снег
20:48
Ставки страховых взносов могут снизить уже с марта
20:37
Прокуратура Бишкека проверила Центр экстренной медицины и нашла нарушения