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Экономика

Официальный курс доллара в Кыргызстане третий день не меняется

Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 26 мая. Курс доллара США не изменился, рубль и тенге подорожали.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 79,5 сома. В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 79,5-80 сомов, продают по 80,2-80,8 сома.

Курс евро снизился на 0,34 процента — с 85,1127 до 84,8265 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,3994 сома. Это на 3,5 процента выше сегодняшнего показателя.

Тенге подорожал на 0,42 процента — до 0,1915 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234714/
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