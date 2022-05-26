Главные причины, почему продукты из Кыргызстана не довозят до России

Россельхознадзор еженедельно отчитывается о продукции и грузах, которые завозят в Россию из соседних государств. Часто специалисты ведомства информируют о товарах из Кыргызстана, которые пытаются провозить якобы незаконно.

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Причина в основном в том, что у водителей большегрузов отсутствует обязательный сопроводительный документ — фитосанитарный сертификат (ФСС), маркировка на упаковке.

Отметим, что почти за 5 месяцев 2022 года только в Омскую, Новосибирскую, Оренбургскую области и Алтайский край не пропустили примерно 1 тысячу тонн разных продуктов кыргызстанского производства.

Заведующий отделом внутреннего карантина растений департамента химизации защиты и карантина растений Мнистерства сельского хозяйства Адыл Нурбаев рассказал 24.kg о процедурах, которые проходят экспортеры перед отправкой товаров за пределы страны.

— Что в основном из продуктов питания в Россию экспортируют наши производители?

— Овощи, фрукты, бахчевые, картофель, фасоль, ягоды, сухофрукты, орехи, зелень, цитрусовые, рис, семена, саженцы. Много чего. Все в соответствии с перечнем подкарантинной продукции (грузов, материалов, товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории ЕАЭС.

— Сколько тонн продукции отправили с января по апрель 2022 года на экспорт в Россию? Ведется ли статистика?

— Да, за этот период в Россию направили 72 тысячи 673 тонны и 193 тысячи 24 единицы подкарантинной продукции.

Учет ведется на внутриведомственной информационной системе «Элек-фито».

— Часто ли проверяющие при въезде в Россию возвращают товар обратно? Почему это происходит?

— На сайтах территориальных управлений Россельхознадзора проходит информация о выявлении нарушений единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС в продукции кыргызского происхождения.

Согласно положению о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ЕАЭС, уполномоченные органы государства имеют право возвратить груз, если есть такие нарушения, как:

отсутствие или подделка фитосанитарного сертификата, а также сведения, не соответствующие информации в транспортных (перевозочных) документах;

отсутствие на упаковке подкарантинной продукции маркировки или если информация не соответствует представленному товару и документам;

если в результате исследования образцов (проб) подкарантинной продукции установили ее заражение (засорение) карантинными объектами и невозможности или отказа собственника в обеззараживании продукции.

Такие нарушения со стороны наших предпринимателей имеют эпизоотические случаи и ни одного заявления о возврате по вине нашей службы не поступало.

— До отправки грузов с водителями/компаниями проходят консультации и проверки? Расскажите о процедуре.

— Сертификация на экспорт — это процесс, который начинается не с момента подачи заявления, а в начале производства. Подход индивидуальный — к каждому виду продукции и стране-импортеру.

Многие страны ставят особые условия к импорту, например, наличие и поддержка свободных зон от карантинных объектов, признание и эквивалентность системы фитосанитарной сертификации.

Фото Адыла Нурбаева. Схема

С участниками ВЭД постоянно проводим консультации, периодично проходят встречи, где обсуждаются общие проблемы, в том числе и фитосанитарная сертификация.

— К вам обращаются кыргызстанские компании, которые заявляют о нарушениях при ввозе продукции в Россию?

— Нет. Только по подтверждению фитосанитарного сертификата, что продукция действительно произведена в Кыргызстане, если она подпадает в перечень санкционной продукции для России из некоторых стран.

Производители, чей товар не пропустили за рубеж, могут обращаться к нам, если вопросы касаются фитосанитарных мер.