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Экономика

В Кыргызстане изменился порядок определения официального курса рубля

Решением правления Национального банка с 14 марта временно изменен порядок определения официального курса российского рубля по отношению к сому. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что такое решение принято для предотвращения возможных спекулятивных операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке. Ранее действовало правило, что официальный курс российского рубля по отношению к сому рассчитывается по кросс-курсу на основе средневзвешенных значений, размещаемых на Московской межбанковской валютной бирже в момент определения официального курса доллара США по отношению к сому Национальным банком.

Теперь официальный курс российского рубля по отношению к сому будет рассчитываться по кросс-курсу на основе средних значений между максимальным и минимальным курсом доллара США к рублю, зафиксированного в ИА «Блумберг» /ИА «Рейтер» в период времени с 15.00 предыдущего торгового дня до 15.00 текущего торгового дня по бишкекскому времени.

Постановление будет действовать до принятия соответствующего решения правления Национального банка.

На сегодня официальный курс рубля установлен Национальным банком в 0,8721 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227280/
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