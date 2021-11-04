Экономики стран Центральной Азии вырастут на 4,9 процента в 2021 году

Экономики стран Центральной Азии вырастут в среднем на 4,9 процента в 2021 году. Об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития о региональных экономических перспективах.

В 2022-м регион продолжит рост примерно на 4,8 процента благодаря политике расширения экономики и высокому внешнему спросу на основные экспортируемые товары и трудовые ресурсы региона.

В отчете отмечено, что в 2021 году рост обусловлен стабилизацией внутренней ситуации после постепенного ослабления ограничений по Covid-19.

Еще одним важным фактором стало увеличение кредитования предприятий и домашних хозяйств, поощряемое временными мерами сдерживания, введенными центральными банками.

«Рост цен на сырье стал благом для экспортеров нефти, газа и металлов, таких как Казахстан, Монголия, Туркменистан и в меньшей степени Узбекистан. В то же время импортеры сырья, такие как Кыргызстан и Таджикистан, извлекают выгоду из возросшего спроса на рабочих-мигрантов и, как следствие, увеличения потоков денежных переводов из России», — говорится в отчете.