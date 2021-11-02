Регулирование цен на уголь. За нарушения могут оштрафовать на 17 тысяч сомов

Субъектам бизнеса выдано 19 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства и в рамках государственного регулирования цен на уголь. Об этом сообщает Госантимонополия.

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Всего сотрудниками ведомства проведены разъяснительные работы с 368 хозсубъектами. Еще 264 выданы уведомления о соблюдении требований антимонопольного законодательства. При этом отмечается, что при повторном выявлении нарушений может быть наложен штраф в 17 тысяч сомов.

«Уголь должен продаваться строго в топливных базах. По итогам рейда выяснилось, что на дорогах продают уголь те, у кого есть патент на поставку, но нет разрешения на продажу. Мы поставили максимальные цены, но не можем продавать патенты на продажу, поэтому проводим рейды совместно с ГНС и мэрией», — рассказал заместитель директора Госантимонополии Жейналы Оросбаев во время эфира «Биринчи радио».