За восемь месяцев мигранты перевели в Кыргызстан $1,7 миллиарда

В августе 2021 года мигранты перевели в Кыргызстан $242,1 миллиона, что на $600 тысяч больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк.

Всего за восемь месяцев мигранты перевели в страну $1 миллиард 736,84 миллиона. Это на $271,25 миллиона больше, чем в 2020-м.

Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 692,87 миллиона. Из других государств в КР перечислили $8,83 миллиона, США — $28,82 миллиона.

По итогам августа текущего года наблюдался и отток денежных средств — $43,1 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $41,7 миллиона. За восемь месяцев отток оценивается в $335,09 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — августе 2021-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 401,75 миллиона.

По итогам 2020 года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $488,23 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 888,93 миллиона.