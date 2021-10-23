Заработок на инвестициях. Как правильно вложиться в ценные бумаги

Рано или поздно каждый становится перед выбором, куда вложить накопления и сбережения. Но как это правильно сделать? Один из вариантов — инвестировать средства в ценные бумаги.

Такие вложения помогают увеличивать ваш пассивный доход.

Проще говоря, вы вкладываете свободные деньги и получаете от этого прибыль. Работать при этом вам не нужно.

Кому и зачем нужны инвестиции

Инвестор — человек, который вкладывает средства в ценные бумаги, депозиты, драгоценные металлы, недвижимость, бизнес. Инвестиции — вложения, с которых вы желаете получать регулярную прибыль и приумножать ваш капитал. Зачем инвестировать? Если у вас есть личный капитал, то вы просто обязаны им грамотно управлять, ведь ваше благополучие в ваших интересах.

Просто копить и хранить деньги под матрацем или в копилке нельзя, потому что есть инфляция.

Общий рост цен на товары и услуги делает ваши накопления дешевле. Например, если в начале 2000-х годов можно было купить гамбургер за 15-25 сомов, сейчас они стоят 100 сомов. Конечно, ваши 1-2 тысячи сомов так и будут таковыми, но только с каждым годом купить на них можно будет все меньше и меньше.

Поэтому капитал и накопления надо приумножать, хотя бы для того, чтобы они не обесценивались. Как это работает? Рост цен в стране составляет 3-4 процента, а депозит в банке вы кладете по 5-6 процентов. В итоге выходит, что за год благодаря процентам по вкладу ваши деньги не только не обесценились, но и принесли вам прибыль.

Как инвестировать новичку

Люди инвестируют либо для получения пассивного дохода, либо для выигрыша на ценовой разнице. Некоторые виды вложений, например, акции или недвижимость, позволяют претендовать на оба вида дохода. Купив квартиру, вы можете ее сдавать в аренду — это пассивный доход. А можете продать, когда цены на квартиры вырастут, — это получение дохода на ценовой разнице. Купил дешевле, продал дороже.

Разница этих двух видов доходов в том, что цены могут как подняться, так и упасть. И если вы не владеете ситуацией на рынке, можете прогореть на играх с ценами.

Если у вас нет опыта, то лучше начать с инвестиций для получения пассивного дохода. Это — депозиты и облигации.

Чтобы не прогореть, надо сначала все внимательно изучить. Решили открыть депозит? Проверьте процентные ставки на рынке, специальные условия, надежность банков. Если покупаете облигации, то тоже надо изучить устойчивость компании, ее отчетность. Сделать это просто. Каждый банк или компания, выпускающие облигации, публикуют свои финансовые отчеты в открытом доступе. Да, придется потратить время на изучение всех этих, на первый взгляд, скучных цифр, но именно они помогут сделать правильный выбор.

Вложив деньги в депозит или облигации, вы будете регулярно получать проценты или дивиденды и можете быть спокойны за личный капитал.

Но помните о главном правиле инвестиций — не класть все яйца в одну корзину!

Это значит, что не стоит вкладывать все деньги только на депозит в одном банке. Лучше поместить капитал на депозиты нескольких банков, облигации нескольких компаний. Все они будут приносить доход, а риск вы снизите.

Часто люди боятся вкладывать именно потому, что боятся банкротства банка или компании, выпускающей облигации. Если ваши деньги вложены в разные банки и компании, такой риск значительно снижается. Вероятность, что обанкротятся все и сразу, крайне мала. Вкладывайте в облигации компаний из разных отраслей, разных по клиентуре банков и избегайте рисков.

Инвестиции — это для богатых?

Нет, нет и еще раз нет. Инвестором может стать любой человек с минимальной суммой. Да, для формирования хорошего пассивного дохода придется неплохо вложиться. Но делать это можно постепенно. Не верите? Давайте рассмотрим на простых примерах несколько вариантов вложений свободных денег.

У каждого варианта вложения средств есть своя сумма, которая нужна на первом этапе.

Если вы захотите вложиться в недвижимость, понадобятся более серьезные суммы. Но для открытия того же депозита в банке хватит и 1 тысячи сомов. Конечно, есть исключения, где нет минимальной суммы вклада либо требуют большие суммы. Но если вы твердо решили инвестировать, то начинайте с малого. Наш рынок вполне позволяет выбрать что-то подходящее.

Вложения в ценные бумаги тоже не требуют больших сумм. Облигации стоят в среднем 1 тысячу сомов. Акции разнятся в цене от нескольких тыйынов до десятков тысяч сомов. Информацию о торгуемых ценных бумагах, их стоимости можно найти на сайтах брокерских компаний, работающих на рынке ценных бумаг.

Чтобы начать вкладывать, достаточно иметь примерно 1 тысячу сомов.

Если можете позволить откладывать из ежемесячного дохода 1 тысячу сомов, значит, можете инвестировать каждый месяц и приумножать капитал.

Сколько я заработаю

А теперь давайте подсчитаем. Чтобы развенчать миф о том, что минимальные инвестиции невыгодны, возьмем за основу то, что в течение трех лет вы вкладывает 1 тысячу сомов в месяц в облигации компании «А». Она предлагает доходность в 15 процентов годовых.

Через три года у вас будет 42 тысячи 875 сомов.

Если бы вы просто копили по 1 тысяче сомов в месяц, то собрали бы 36 тысяч сомов. Получается, что от инвестирования вы заработали дополнительно почти 7 тысяч сомов. Заметьте, с каждым годом процент увеличивается в разы. И это если начать с 1 тысячи сомов.

Чем больше ваш капитал, тем быстрее он наращивается. И это не значит, что нужно каждый месяц обязательно увеличить суммы вложений. Вы можете не тратить те же проценты по депозиту или акциям, а продолжать инвестировать их дальше. Делать это можно до тех пор, пока доходы от инвестиций не сформируют достаточный для вас объем пассивного дохода. Инвестировать надо, и это важно. Жить на пассивный доход возможно и реально. Каждый человек может стать инвестором, и чем раньше начнет инвестировать, тем лучше.