11:26
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.19
Экономика

Закон о ЧС в экономике: кабмин наделяет себя неограниченными полномочиями

Кабинет министров продолжает настаивать на принятии закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике. Об этом сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

Читайте по теме
ЧС в экономике. Вопреки здравому смыслу, законам и Конституции

Он рассказал, что после возражений президента законопроект переделали. Но концепция в целом осталась прежней. Чрезвычайную ситуацию в экономике предлагают вводить при наступлении определенных сложностей в экономике страны. В том числе ее могут ввести, если ежемесячный рост уровня потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем превышает в среднем 3,5 процента в течение трех месяцев подряд.

ЧС также возможна, если уровень государственного долга по отношению к ВВП превысил допустимый предел на 10 процентных пунктов от установленного предельного значения. Она же вводится, если индекс физического объема отраслей экономики, формирующих ВВП, сократился на 10 процентов в течение трех месяцев либо внешнеторговый оборот сократился на 10 процентов в течение трех месяцев.

По мнению кабмина, режим ЧС нужен и в случаях, когда объем налоговых платежей снизился на 10 процентов в течение трех месяцев от установленных планов, рост оттока прямых иностранных инвестиций превысил 10 процентов в течение двух кварталов, а также введены чрезвычайная ситуация и/или чрезвычайное положение в установленном порядке, в результате которых нанесен ущерб экономике страны, и для ликвидации его последствий.

Режим ЧС в экономике может вводиться на срок не более 90 дней.

При этом кабинет министров получает право на изменение порядка проведения процедур государственных закупок и иных регуляторных функций органов власти (включая порядок ввоза и регистрации продукции, товаров). Он может также изменять порядок формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы, в том числе доходной и расходной части, изменение условий обслуживания или погашения кредитов и иных выплат, предоставляемых государством. Ему также дается возможность принятия решения о проведении реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности по бюджетным кредитам в уставный капитал заемщиков. Кабмин сможет применять специальные финансовые меры для оздоровления конкретных отраслей экономики, упрощать процедуры привлечения займов, в том числе внешних и внутренних, соответственно с упрощением процедуры по привлечению инвестиций.

При ЧС в экономике станет возможным изменение тарифной политики и установление специальных правил регулирования внутренней торговли и внешнеторговой деятельности.

Кабмин также будет устанавливать специальные правила избрания и назначения членов органов управления хозяйственных обществ с контрольным государственным пакетом акций (долей участия) и руководящего состава государственных предприятий, а также может установить специальный порядок и условия проведения процедур банкротства.

«В Налоговый кодекс также вносятся изменения, которым режим ЧС в экономике приравнивают к непреодолимой силе, а кабинет министров дополнительно наделяется правом изменения налогового режима, то есть, например, могут убрать добровольный патент и вменить налоговый контракт. Арендодателя обязывают быть смотрящим за ККМ арендатора. Если у арендатора не будет кассовой машины, то арендодатель будет нести ответственность. В 12 законов вносятся поправки, и кабинет министров сможет принимать любые решения без общественного обсуждения — такие дыры закладываются в Закон «О нормативных правовых актах». Предприниматели могут проснуться и узнать, что действуют новые правила», — рассказал Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210813/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина посетил месторождение Кара-Кече. Требует порядка и безопасности
Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg
Акылбек Жапаров: Работа и структура администрации президента изменятся
Цифра дня. 33 премьер-министра сменилось в Кыргызстане за годы независимости
Кабмин Акылбека Жапарова. Новый состав со старыми лицами и министерствами
Не олигарх я. Акылбек Жапаров рассказал, кто в его семье занимается бизнесом
#Простофакты. 12 тысяч девушек должен уговорить Акылбек Жапаров выйти замуж
Акылбек Жапаров обещает богатых обложить налогами, а бедным — достойную жизнь
Девушки будут мечтать выйти замуж за них. Акылбек Жапаров о зарплате педагогов
Смелости хватит. Акылбек Жапаров намерен вскрыть все теневые схемы таможенников
Популярные новости
Энергокризис. Замглавы Нацэнергохолдинга об&nbsp;отключениях, лимитах и&nbsp;экономии Энергокризис. Замглавы Нацэнергохолдинга об отключениях, лимитах и экономии
Впереди холода. К&nbsp;проблемам со&nbsp;светом и&nbsp;углем может добавиться отсутствие тепла Впереди холода. К проблемам со светом и углем может добавиться отсутствие тепла
Centerra Gold Inc. готова покинуть проект &laquo;Кумтор&raquo;&nbsp;&mdash; Акылбек Жапаров Centerra Gold Inc. готова покинуть проект «Кумтор» — Акылбек Жапаров
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;15&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 октября
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
&laquo;АКНЕТ&raquo; перечислил 1&nbsp;миллион сомов на&nbsp;восстановление центра &laquo;Алтын балалык&raquo; «АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»
Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с&nbsp;представителями медиа Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа
19 октября, вторник
11:25
Все дорожает. Кабмин предлагает новый перечень продуктов для регулирования цен Все дорожает. Кабмин предлагает новый перечень продукто...
11:18
Памятник погибшим в пандемию COVID-19 медикам открыли в Бишкеке
11:04
Садыр Жапаров рассказал о роли работников соцзащиты в развитии Кыргызстана
11:04
COVID-19 в мире. Заразились более 241,1 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
11:01
Преступность растет. В МВД раскритиковали идею об отключении уличного освещения