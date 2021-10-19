Закон о ЧС в экономике: кабмин наделяет себя неограниченными полномочиями

Кабинет министров продолжает настаивать на принятии закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике. Об этом сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

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Он рассказал, что после возражений президента законопроект переделали. Но концепция в целом осталась прежней. Чрезвычайную ситуацию в экономике предлагают вводить при наступлении определенных сложностей в экономике страны. В том числе ее могут ввести, если ежемесячный рост уровня потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем превышает в среднем 3,5 процента в течение трех месяцев подряд.

ЧС также возможна, если уровень государственного долга по отношению к ВВП превысил допустимый предел на 10 процентных пунктов от установленного предельного значения. Она же вводится, если индекс физического объема отраслей экономики, формирующих ВВП, сократился на 10 процентов в течение трех месяцев либо внешнеторговый оборот сократился на 10 процентов в течение трех месяцев.

По мнению кабмина, режим ЧС нужен и в случаях, когда объем налоговых платежей снизился на 10 процентов в течение трех месяцев от установленных планов, рост оттока прямых иностранных инвестиций превысил 10 процентов в течение двух кварталов, а также введены чрезвычайная ситуация и/или чрезвычайное положение в установленном порядке, в результате которых нанесен ущерб экономике страны, и для ликвидации его последствий.

Режим ЧС в экономике может вводиться на срок не более 90 дней.

При этом кабинет министров получает право на изменение порядка проведения процедур государственных закупок и иных регуляторных функций органов власти (включая порядок ввоза и регистрации продукции, товаров). Он может также изменять порядок формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы, в том числе доходной и расходной части, изменение условий обслуживания или погашения кредитов и иных выплат, предоставляемых государством. Ему также дается возможность принятия решения о проведении реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности по бюджетным кредитам в уставный капитал заемщиков. Кабмин сможет применять специальные финансовые меры для оздоровления конкретных отраслей экономики, упрощать процедуры привлечения займов, в том числе внешних и внутренних, соответственно с упрощением процедуры по привлечению инвестиций.

При ЧС в экономике станет возможным изменение тарифной политики и установление специальных правил регулирования внутренней торговли и внешнеторговой деятельности.

Кабмин также будет устанавливать специальные правила избрания и назначения членов органов управления хозяйственных обществ с контрольным государственным пакетом акций (долей участия) и руководящего состава государственных предприятий, а также может установить специальный порядок и условия проведения процедур банкротства.

«В Налоговый кодекс также вносятся изменения, которым режим ЧС в экономике приравнивают к непреодолимой силе, а кабинет министров дополнительно наделяется правом изменения налогового режима, то есть, например, могут убрать добровольный патент и вменить налоговый контракт. Арендодателя обязывают быть смотрящим за ККМ арендатора. Если у арендатора не будет кассовой машины, то арендодатель будет нести ответственность. В 12 законов вносятся поправки, и кабинет министров сможет принимать любые решения без общественного обсуждения — такие дыры закладываются в Закон «О нормативных правовых актах». Предприниматели могут проснуться и узнать, что действуют новые правила», — рассказал Дастан Бекешев.