11:19
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 сентября

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208514/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 сентября
Популярные новости
Кризис на&nbsp;рынке ГСМ. В&nbsp;Казахстане готовы закрыться более 400 заправок Кризис на рынке ГСМ. В Казахстане готовы закрыться более 400 заправок
Профсоюз Кумтора решил подать на&nbsp;компанию в&nbsp;суд на&nbsp;300 миллионов сомов Профсоюз Кумтора решил подать на компанию в суд на 300 миллионов сомов
АБР выделит $80 миллионов для поддержки диверсификации экономики АБР выделит $80 миллионов для поддержки диверсификации экономики
Индия заинтересовалась продукцией завода &laquo;Дастан&raquo; Индия заинтересовалась продукцией завода «Дастан»
Бизнес
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
На&nbsp;улице 9&nbsp;Января в&nbsp;Бишкеке природный газ подадут в&nbsp;течение завтрашнего дня На улице 9 Января в Бишкеке природный газ подадут в течение завтрашнего дня
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
28 сентября, вторник
11:14
Частный перевозчик в Бишкеке столкнулся с нехваткой водителей автобусов Частный перевозчик в Бишкеке столкнулся с нехваткой вод...
11:14
В 2020 году Facebook заблокировал в Кыргызстане больше 800 фейковых аккаунтов
11:10
Тарифы на проезд. В случае повышения мэрия обновит пассажирский транспорт
11:10
«Кыргызалтыну», возможно, придется заплатить $1 миллион StoneX
11:02
В Бишкеке задержаны двое мужчин, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков