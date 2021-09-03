В 2020 году экспорт электроэнергии из КР составил 300,1 миллиона киловатт-часов

В 2020 году экспортировано 300,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 11,4 процента больше показателя 2019-го. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В прошлом году предприятиями энергетической отрасли произведено 15,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это на 1,9 процента больше, чем в 2019-м. При этом около 91 процента ее объема выработано гидроэлектростанциями.

В 2020 году потреблено 15,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2,3 процента больше уровня 2019-го.

В том числе на собственные производственные и хозяйственные нужды использовано 142,3 миллиона киловатт-часов.

«В прошлом году по сравнению с предыдущим годом увеличилось потребление электроэнергии в сфере телекоммуникационной деятельности (связи) на 24,6 процента, промышленности (включая распределение электроэнергии на коммунально-бытовые нужды и населению) — на 6,4 процента и сельском хозяйстве — на 3,1 процента. Отмечалось снижение потребления электроэнергии в социальной сфере на 9 процентов, на транспорте — на 26,5 процента, в сфере гостиниц и ресторанов — на 48 процентов», — говорится в сообщении.

Общие потери электроэнергии в 2020-м составили 2,4 миллиарда киловатт-часов.