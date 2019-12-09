Кыргызстан планирует экспортировать электроэнергию с 2022 года

Кыргызстан планирует экспортировать электроэнергию по проекту CASA-1000 с 2022 года. Об этом заявлено в Жогорку Кенеше на заседании комитета по бюджету и финансам.

По словам заместителя председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамата Кадырбаева, Кыргызстан с 2022-го по проекту СASA-1000 начнет экспорт электроэнергии, за 15 лет объем должен составить 23 млрд киловатт-часов.

Общая протяженность линий электропередачи по Кыргызстану составит 450 километров. Айтмамат Кадырбаев

Кроме этого, он сообщил, что на ряде ГЭС республики обновляется оборудование. Кыргызстан планирует поставлять электроэнергию по проекту CASA-1000 в Афганистан и Пакистан по 5,5 цента за киловатт-час.