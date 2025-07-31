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Экономика

Почти 52 процента поставок электроэнергии РФ пришлось на Казахстан и Кыргызстан

В России единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии «Интер РАО» по итогам первого полугодия снизил экспорт электроэнергии на 12,6 процента — до 3,075 миллиарда киловатт-часов. При этом почти 52 процента поставок электроэнергии РФ пришлось на Казахстан и Кыргызстан, сообщили в энергохолдинге.

Импорт электроэнергии вырос на 14,8 процента — до 1,273 миллиарда киловатт-часов. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана, отметили в компании.

«Почти 52 процента экспортных поставок в первом полугодии 2025-го пришлось на долю Казахстана и Киргизии, еще около 16 процентов — на долю Монголии. Как и в первом полугодии 2024-го, продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объем экспорта в Китай до плановых значений. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из РК», — говорится в сообщении.

«Интер РАО» — российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия генерации электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338045/
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