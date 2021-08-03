Предприниматели Иссык-Куля хотят участвовать в проектах фонда развития

Предпринимателей Иссык-Кульской области интересуют проекты, которые могут быть поданы на рассмотрение Иссык-Кульского фонда развития. Это выяснилось во время встреч, проведенных представителями Международного делового совета и администрации президента КР.

Кроме предпринимателей, острые вопросы бизнеса обсуждали представители областной и районных госадминистраций, сельских округов (айыл окмоту), областных и районных фондов развития регионов, местного гражданского сообщества, включая пастбищные (жайыт) комитеты, советы аксакалов, советы женщин, молодежные организации.

«Доступ к финансированию через проекты Иссык-Кульского фонда развития рассматривали и в Тонском, и в Джети-Огузском районах. Потому что на финансирование бизнеса из этого фонда на каждый из районов предусмотрено по 20 с лишним миллионов сомов», — сообщил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Участников встреч интересовали вопросы швейного производства, скотоводства, туризма, в частности реанимирования пансионатов. Например, они сообщили, что в селе Кызыл-Суу Джеты-Огузского района планируют открыть новое швейное предприятие на 300 рабочих мест при поддержке Иссык-Кульского фонда развития.

Предприниматели Каракола предложили диверсифицировать поддержку предпринимателей, то есть направлять средства фонда не на определенные сферы, в частности на открытие швейных цехов, а на разные виды производства. Чтобы район или область не зависели от одного сектора экономики.

Немало вопросов было по подключению к энергосетям.

«Во многих районах высказывались претензии, что РЭС налагают расходы по установке электрических столбов, трансформаторных будок на айыл окмоту. Которые не понимают, почему им, клиентам РЭС, приходится нести эти расходы», — объяснил глава МДС.

По дороге в Иссык-Кульскую область экспертная группа посетила село Кочкор, административный центр Кочкорского района в Нарынской области. Предприниматели Кочкора рассказали о проблемах со спорными пастбищами, которые сданы в аренду. Остро стоит вопрос использования поливных земель, ирригации. Управление водными ресурсами здесь передали Ассоциации водопользователей, но она работает неэффективно.

Были вопросы по горнодобывающей отрасли, по развитию туризма, потому что Кочкор находится на перекрестке туристических дорог, ведущих к озеру Сон-Куль.

«Все замечания и предложения, которые высказали предприниматели на встречах, мы обязательно учтем при разработке рекомендаций по оказанию помощи бизнесу и созданию условий для экономического развития регионов. Эти рекомендации направим в администрацию президента и кабинет министров», — заключил Аскар Сыдыков.