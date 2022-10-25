20:12
USD 86.25
EUR 93.02
RUB 1.21
Экономика

Исполнить указы президента и отменить проверки. Рекомендации бизнеса госорганам

Бизнес-сообщество представило свои рекомендации по улучшению взаимодействия предпринимателей и чиновников, а также состояния предпринимательской среды. Их озвучил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, бизнес просит обеспечить широкое обсуждение законопроектов, регулирующих предпринимательскую деятельность, с представителями бизнес-сообщества посредством обязательного согласования проектов НПА с устойчивыми бизнес-ассоциациями. Предлагается также разработать и реализовать эффективную стратегию регуляторной политики предпринимательства, основанной на принципах рыночной экономики. Предприниматели также просят приостановить разработку и продвижение нормативно-правовых актов, направленных на ухудшение условий ведения бизнеса до принятия стратегии регуляторной политики.

«Наша просьба — исполнить принятые в 2021 году указы президента Кыргызстана, направленные на защиту собственности, поддержку предпринимателей и инвесторов. Рекомендуется также рассмотреть варианты временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства. Нужно также рассмотреть варианты персональной уголовной ответственности должностных лиц за нарушения, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность», — заключил Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249039/
просмотров: 2064
Версия для печати
Материалы по теме
Электронные накладные. Налоговики требуют порядка, бизнес воет от проблем
Пачка сигарет стоит треть дохода кыргызстанцев, отсюда и контрабанда
Мораторий на проверки бизнеса. Кабмин устанавливает исключения
Больной вопрос для Кыргызстана — отсутствие корреспондентских счетов с США
Бизнес обеспокоен поправками в Закон «О СМИ»
В Международном деловом совете заявили о росте давления криминала на бизнес
Пить только отечественное. Как власти порождают коррупцию и добивают общепит
Отечественные производители против отчислений на содержание инфраструктуры
В Кыргызстане разработают новую редакцию Трудового кодекса
Нарушает конкуренцию. Ассоциация общепита против поправок в правила торговли
Популярные новости
Аудит Кумтора выявил, что при Тенгизе Болтуруке изготовлено 25&nbsp;золотых медалей Аудит Кумтора выявил, что при Тенгизе Болтуруке изготовлено 25 золотых медалей
Кредитная история. Почему она нужна каждому и&nbsp;как ее&nbsp;не&nbsp;испортить Кредитная история. Почему она нужна каждому и как ее не испортить
Аудит Кумтора. Новый офис арендовали, зная о&nbsp;нецелесообразности решения Аудит Кумтора. Новый офис арендовали, зная о нецелесообразности решения
Аудит Кумтора. Благотворительность Тенгиза Болтурука в&nbsp;его полномочия не&nbsp;входила Аудит Кумтора. Благотворительность Тенгиза Болтурука в его полномочия не входила
Бизнес
Поступите в&nbsp;любой университет мира с&nbsp;Hotcourses Russian Поступите в любой университет мира с Hotcourses Russian
Оплачивайте услуги и&nbsp;покупки с&nbsp;помощью Google Pay картой Visa от&nbsp;&laquo;Керемет Банка&raquo; Оплачивайте услуги и покупки с помощью Google Pay картой Visa от «Керемет Банка»
Подключите ККМ нового образца &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;до&nbsp;31&nbsp;марта пользуйтесь бесплатно Подключите ККМ нового образца «О!Касса» и до 31 марта пользуйтесь бесплатно
В&nbsp;Acıbadem в&nbsp;Турции женщине из&nbsp;Германии подарили счастье материнства В Acıbadem в Турции женщине из Германии подарили счастье материнства
7 февраля, вторник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Кыргызстан просит Китай возобновить допандемийные договоренности
19:47
Вырубка в центре Бишкека. Убрали только аварийные деревья — чиновники
19:45
В Кыргызстан ввезли самолет с нарушением таможенных правил
19:18
Житель Джалал-Абада вместе с отцом пытался похитить бывшую жену и ребенка