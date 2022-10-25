Исполнить указы президента и отменить проверки. Рекомендации бизнеса госорганам

Бизнес-сообщество представило свои рекомендации по улучшению взаимодействия предпринимателей и чиновников, а также состояния предпринимательской среды. Их озвучил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, бизнес просит обеспечить широкое обсуждение законопроектов, регулирующих предпринимательскую деятельность, с представителями бизнес-сообщества посредством обязательного согласования проектов НПА с устойчивыми бизнес-ассоциациями. Предлагается также разработать и реализовать эффективную стратегию регуляторной политики предпринимательства, основанной на принципах рыночной экономики. Предприниматели также просят приостановить разработку и продвижение нормативно-правовых актов, направленных на ухудшение условий ведения бизнеса до принятия стратегии регуляторной политики.

«Наша просьба — исполнить принятые в 2021 году указы президента Кыргызстана, направленные на защиту собственности, поддержку предпринимателей и инвесторов. Рекомендуется также рассмотреть варианты временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства. Нужно также рассмотреть варианты персональной уголовной ответственности должностных лиц за нарушения, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность», — заключил Аскар Сыдыков.