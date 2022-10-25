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Экономика

В Международном деловом совете заявили о росте давления криминала на бизнес

«В последнее время увеличилось влияние и давление со стороны криминальных структур на бизнес. Это было и раньше, но сейчас становится более частым явлением», — заявил сегодня во время круглого стола исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, сейчас в Кыргызстане наблюдается рост импорта и снижение экспорта. Сохраняется тенденция негативного торгового баланса. При этом значительно растут государственные расходы. Это создает риски изъятия большего количества денег из экономики, чем нужно. Может получиться так, что экономике и бизнесу нечего будет вкладывать в развитие и расти. Ведь сейчас активно идут доначисления налогов и уплата налогов авансов.

«В среднесрочной перспективе нужно сокращать госрасходы и создавать условия для экономической свободы. Согласно отчету Индекса экономической свободы, мы относимся к категории умеренно свободных. Хотя тот же Казахстан относится к свободным. Сегодня много хорошего говорится, много нужных реформ называется, но на практике это не исполняется. Даже в принятых нормативно-правовых актах во многом не соблюдается заявленное. Нет скоординированной и последовательной государственной госполитики. О принятых инициативах мы порой узнаем после рассмотрения в трех чтениях или подписания», — отметил Аскар Сыдыков.

Он также рассказал, что в последнее время снизился уровень квалификации госслужащих. И это беспокоит бизнес. Продолжается давление и проверки со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

«Мы фиксировали снижение количества проверок одно время, но сейчас все равно поступают сообщения от бизнеса. Предприятия проверяют самые неожиданные органы. Например, там, где должна проверку проводить Налоговая служба, вмешиваются правоохранительные органы. Это касается и крупных международных компаний, которые также к нам направляют свои сообщения», — заключил Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249034/
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