Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после проверки Фонда развития Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

По ее данным, установлено, что ответственные должностные лица с 2019 по 2022 год, злоупотребляя служебным положением, создав устойчивые коррупционные связи с должностными лицами государственных органов и иными лицами, организовали благоприятные условия для незаконного получения материальных и иных благ путем незаконного размещения денежных средств Фонда развития Иссык-кульской области в интересах отдельных лиц, а также неэффективного и нецелевого их использования.

Государству причинен ущерб на сумму 192 миллиона 843 тысячи сомов.

Расследование поручено ГКНБ.