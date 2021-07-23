Доллар в Кыргызстане снова начал дешеветь

После почти месяца стабильного курса доллар в Кыргызстане начал стремительно дешеветь. Евро тоже теряет позиции.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 84-84,2 сома, а продают — по 84,4-84,6 сома. За сутки он потерял в цене 30-40 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 84,3843 сома (падение — на 0,37 процента).

Курс евро также снизился за последние сутки на 20-30 тыйынов. Сегодня его покупают по 98,7-99 сомов, а продают — по 99,9-100,3 сома. Официальный курс составляет 99,5397 сома (падение — на 0,23 процента).

Зато немного подрос курс российского рубля. Сейчас его покупают по 1,125-1,138 сома, а продают — по 1,15-1,17 сома при номинальном курс в 1,1451 сома (рост — на 0,71 процента).