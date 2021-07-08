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Экономика

Минсельхоз предложил освободить от НДС импортеров кормов для скота

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов предложило освободить от уплаты НДС импорт кормов для сельскохозяйственных животных. Соответствующее постановление кабмина вынесено на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, малоснежная зима, поздняя весна и засушливое лето отрицательно повлияют на сельскохозяйственное производство.

«Чтобы решить вопрос с обеспечением кормами для сельскохозяйственных животных (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма), а также снижения роста цен на них, возникла необходимость по отмене НДС на импорт. Это приведет к сокращению налоговых поступлений в республиканский бюджет, однако в последующем приведет к положительным изменениям в экономике по частичному обеспечению вопросов продовольственной безопасности», — отметили в ведомстве.

Отменить НДС предлагается до конца года для сельскохозяйственных субъектов всех форм собственности и независимо от целей их ввоза (для собственных производственных целей, реализации и предоставления в лизинг) и независимо от факта регистрации хозяйствующего субъекта в качестве плательщика НДС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200233/
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