17:52
USD 84.79
EUR 100.44
RUB 1.16
Экономика

В ЕАЭС возвращают пошлины на одежду и трикотаж из Вьетнама

ЕАЭС на полгода возвращает пошлины в отношении отдельных видов женской одежды и трикотажа из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что коллегия ЕЭК решила применить триггерную защитную меру в отношении ряда видов товаров, ввозимых из Вьетнама по нулевой ставке таможенной пошлины в соответствии с соглашением о свободной торговле. Решение коснется женских костюмов, платьев и юбок, а также трикотажных изделий, пуловеров, жилетов и кардиганов. Защитная мера предполагает возвращение стандартной ставки пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в связи с превышением объемов импорта в прошлом году по сравнению с установленным уровнем.

В отношении продукции будут уплачиваться ввозные таможенные пошлины в размере, соответствующем 1,5-2,2 евро за килограмм в зависимости от вида товара.

«Вьетнамским поставщикам предоставлены серьезные возможности поставок продукции на рынок Евразийского экономического союза. Но по ряду чувствительных видов товаров определены ограничения по объемам. Сейчас мы фиксируем значительное превышение установленных уровней, а это может негативно сказаться на рабочих местах. Такие факты требуют реагирования, надеемся, что вьетнамская сторона вернется к согласованным объемам торговли», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Срок действия меры составит шесть месяцев.

С конца 2016 года успешно работает первая зона свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом. Уже через год после вступления соглашения в силу товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом увеличился на 36,7 процента. За 2020 год торговля с государством выросла на 11,7 процента по сравнению с 2019-м и составила $6,25 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200205/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС заработала система поиска «Работа без границ»
В ЕАЭС продлили срок антидемпинговой пошлины на грузовые шины из Китая
В ЕАЭС создадут новые стандарты на пищевую продукцию
В ЕАЭС введут ограничения на экспорт гречихи
В ЕАЭС будут определены права и обязанности участников электронной торговли
В ЕАЭС будут тестировать технологию оформления товаров электронной торговли
В договор о ЕАЭС вносят поправки, упрощающие работу мигрантов
В ЕАЭС создан общий рынок драгоценных металлов и камней
ЕЭК обнулила пошлины на трикотажные полотна и товары для солнечных батарей
1 июля стартует цифровой проект стран ЕАЭС «Работа без границ»
Популярные новости
Открытое письмо коллектива рудника &laquo;Кумтор&raquo; господину Скотту Перри Открытое письмо коллектива рудника «Кумтор» господину Скотту Перри
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;3&nbsp;июля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 3 июля. Сколько денег семья тратит на еду
За&nbsp;месяц приток денежных переводов от&nbsp;мигрантов вырос на&nbsp;$1,9 миллиона За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $1,9 миллиона
COVID-19. Нацбанк приостановил обмен ветхих купюр и&nbsp;реализацию золотых слитков COVID-19. Нацбанк приостановил обмен ветхих купюр и реализацию золотых слитков
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; запустил мощный и&nbsp;безопасный газовый объект «Газпром Кыргызстан» запустил мощный и безопасный газовый объект
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Собственная недвижимость в&nbsp;Турции&nbsp;&mdash; мечта или реальность? Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
7 июля, среда
17:47
Повторные выборы. Очередная жалоба на глав МТУ: подкупают Повторные выборы. Очередная жалоба на глав МТУ: подкупа...
17:28
В ЕАЭС возвращают пошлины на одежду и трикотаж из Вьетнама
17:05
Новый реабилитационный центр для снежных барсов построят в Кыргызстане
16:54
В своей резиденции застрелен президент Гаити Жовенель Моиз
16:46
Кыргызстанцы с инвалидностью остались без санаторно-курортного лечения