В ЕАЭС возвращают пошлины на одежду и трикотаж из Вьетнама

ЕАЭС на полгода возвращает пошлины в отношении отдельных видов женской одежды и трикотажа из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что коллегия ЕЭК решила применить триггерную защитную меру в отношении ряда видов товаров, ввозимых из Вьетнама по нулевой ставке таможенной пошлины в соответствии с соглашением о свободной торговле. Решение коснется женских костюмов, платьев и юбок, а также трикотажных изделий, пуловеров, жилетов и кардиганов. Защитная мера предполагает возвращение стандартной ставки пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в связи с превышением объемов импорта в прошлом году по сравнению с установленным уровнем.

В отношении продукции будут уплачиваться ввозные таможенные пошлины в размере, соответствующем 1,5-2,2 евро за килограмм в зависимости от вида товара.

«Вьетнамским поставщикам предоставлены серьезные возможности поставок продукции на рынок Евразийского экономического союза. Но по ряду чувствительных видов товаров определены ограничения по объемам. Сейчас мы фиксируем значительное превышение установленных уровней, а это может негативно сказаться на рабочих местах. Такие факты требуют реагирования, надеемся, что вьетнамская сторона вернется к согласованным объемам торговли», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Срок действия меры составит шесть месяцев.

С конца 2016 года успешно работает первая зона свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом. Уже через год после вступления соглашения в силу товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом увеличился на 36,7 процента. За 2020 год торговля с государством выросла на 11,7 процента по сравнению с 2019-м и составила $6,25 миллиарда.