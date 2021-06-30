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Экономика

В ЕАЭС продлили срок антидемпинговой пошлины на грузовые шины из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия антидемпинговой пошлины на грузовые шины из КНР на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 19 августа 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей шин из ЕАЭС.

«Анализ полученной в ходе расследования информации позволил сделать заключение о возможном продолжении демпингового импорта и причинения ущерба экономики, если антидемпинговая мера прекратит действие», — отметили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в размере от 14,79 до 35,35 процента от таможенной стоимости в отношении грузовых шин из КНР была установлена в соответствии с решением коллегии ЕЭК от 17 ноября 2015 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199446/
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