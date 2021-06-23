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Экономика

В ЕАЭС создадут новые стандарты на пищевую продукцию

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новую редакцию программы по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту о безопасности пищевой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Программа предусматривает разработку 58 новых межгосударственных стандартов. Один из них закреплен за Беларусью, за Кыргызстаном — 18, Казахстаном — 9, Россией — 30. Эти межгосударственные стандарты будут подготовлены для идентификации отдельных видов пищевой продукции (хлебобулочных и кондитерских изделий, мясной, овощной, чайной продукции и ряда других).

«Кроме того, для проведения исследований при оценке соответствия требованиям техрегламента будут разработаны межгосстандарты на методы определения макро- и микронутриентов в БАДах, санитарно-паразитологической экспертизы для плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции, а также на методы определения антибиотиков, хлорорганических пестицидов, пробиотических микроорганизмов, ферропримесей в пищевой продукции», — говорится в сообщении.

Новая редакция программы также предусматривает внесение изменений в 45 межгосударственных стандартов, 44 из которых будут разработаны Россией и один — Беларусью. Она подготовлена в соответствии с предложениями стран ЕАЭС, а также с учетом реализации действующей редакции программы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198519/
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