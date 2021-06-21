Кыргызстан нанял французскую компанию для управления бюджетом

Для укрепления планирования, координации, исполнения и прозрачности бюджета, а также для оказания консультационной помощи нанята французская компания Linpico SARL. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов.

Отмечается, что Linpico SARL поможет Кыргызстану с обновлением существующей эконометрической модели финансового программирования для более эффективного прогнозирования бюджетных поступлений и расходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, она будет работать над усовершенствованием межбюджетных отношений, улучшением процедур и практики по кассовому планированию, управлением денежной ликвидностью и по контролю бюджетных обязательств в соответствии с надлежащей международной практикой.

Компания также подготовит обновленную стратегию управления госдолгом, функциональные и технические требования к конфигурации DMFAS v6.0 (для управления и учета внешнего и внутреннего долга). В ее планы входит и разработка нормативных и методологических документов по международным стандартам финансовой отчетности.

«Компания приступила к выполнению задания и 19 мая провела ряд встреч и обсуждений с вовлеченными в проект руководителями управлений и подразделений. На встречах также присутствовала команда Всемирного банка. Компания нанята в рамках второго проекта «Развитие потенциала в области управления государственными финансами», одобренного в июне 2018 года. Проект реализуется в рамках Многостороннего донорского трастового фонда за счет вкладов на грантовой основе от правительства Швейцарии и Европейской комиссии. Многосторонний донорский трастовый фонд администрируется Всемирным банком», — говорится в сообщении.

Linpico SARL основана в 1991 году и представляет собой многопрофильную консалтинговую компанию, работающую по всему миру в области международного развития. Ее услуги охватывают весь проектный цикл от определения и формулирования программы до реализации, оценки и мониторинга проекта. В число клиентов Linpico SARL входят Европейская комиссия, Азиатский банк развития, Всемирный банк, Африканский банк развития, Межамериканский банк развития, Французское агентство развития, агентства двустороннего финансирования, а также национальные правительства и региональные учреждения. Штаб-квартира компании находится на юге Франции (Вар).