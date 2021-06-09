Цены на ГСМ. Почему в Кыргызстане растет стоимость топлива

Этот год преподносит кыргызстанцам неприятные сюрпризы. Цены растут буквально на все. В том числе и на топливо, стоимость которого повышается практически еженедельно. В Ассоциации нефтетрейдов рассказали 24.kg, почему так происходит.

Отпускные цены на ГСМ и транспортные расходы дорожают гораздо быстрее, чем конечная стоимость на топливо на АЗС.

При этом среди стран, у которых нет нефти, в Кыргызстане стоимость топлива еще остается одной из самых низких. А вот надеяться, что соседний Казахстан будет продавать нам ГСМ по такой же низкой цене, как в республике, не стоит.

Как дорожало топливо

По данным Ассоциации нефтетрейдеров, с января отпускные цены НПЗ России на АИ-92 выросли на 86 процентов, или на 19,3 сома за литр, а цены на АЗС — на 41 процент, или 14,7 сома.

Похожая ситуация и с дизельным топливом. Его отпускная цена на нефтеперерабатывающих заводах выросла с января 2021 года в 1,5 раза, что в среднем составляет 14,6 сома за литр топлива. На заправках цена солярки повысилась на 10 сомов.

«Рост отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов с начала 2021 года связан с мировым восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты. К тому же ресурс российских НПЗ ограничен. Но нефтетрейдеры продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами ГСМ и придерживаться социально ориентированной политики ценообразования», — заверили в АНК.

По предварительным данным, с января по май 2021 года в Кыргызстан импортировали 557,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Из них бензинов — 336,7 тысячи тонн, дизеля — 221 тысячу тонн.

ГСМ дешевле только в Казахстане

Среди стран Евразийского экономического союза и соседей в Кыргызстане одни из самых низких цен на ГСМ. В Армении бензин стоит 61,8 сома, а солярка — 64,3 сома.

Разница в ценах в среднем 10 сомов по бензину марки АИ-92 и превышает 16 сомов по летнему дизельному топливу.

Более того, кыргызстанские розничные цены ниже аналогичных в России, откуда и поставляют основной объем ГСМ.

«Это стало возможным благодаря беспошлинным поставкам ГСМ из России. Экономия по пошлине с начала 2021 года составила около $7,5 миллиона», — объяснили в Ассоциации нефтетрейдеров.

Цены на бензины на АЗС Кыргызстана в два раза ниже средней цены в мире. По данным международного рейтинга GlobalPetrolPrices.com, на 31 мая 2021 года средняя цена бензиновой группы в мире составляла $1,18 за литр, а в Кыргызстане — $0,628 за литр.

По этому рейтингу Кыргызстан занимает лидирующие позиции по дешевизне топлива среди импортозависимых стран. Республика находится на четвертом месте по стоимости сжиженного углеводородного газа, на 22—м месте — дизельного топлива, на 25-м — бензина.

Откуда везти ГСМ

Нефтетрейдеры Кыргызстана постоянно ищут альтернативных поставщиков нефтепродуктов. Но кроме России никто не будет поставлять нам ГСМ без пошлины, иными словами, со скидкой от уровня мировых цен.

Другие потенциальные поставщики (Туркменистан, Иран, Азербайджан) продают нефтепродукты по мировым биржевым ценам.

Среди ближайших соседей Кыргызстана дешевле топливо только в Казахстане. Но стоит помнить две вещи. Во-первых, РК относится к странам-добытчикам нефти. Топливо у республики свое, потому и цены низкие. Во-вторых, республика специально делает низкими цены на ГСМ для населения. Это способ социальной поддержки.

«Мы привыкли сравнивать цены в Кыргызстане и Казахстане. Но у нас никогда не будет такой стоимости ГСМ. Убытки от нефтепереработки дотируются за счет доходов Казахстана от продажи нефти и нефтепродуктов», — рассказал президент Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Более того, ассоциация считает ошибочным ожидание продажи казахстанских ГСМ в Кыргызстане по их внутренним ценам. Соседняя республика продает топливо с уплатой экспортной пошлины. Поэтому их предложения не являются экономически выгодными и конкурентоспособными по сравнению с российскими, даже несмотря на низкие расходы на транспортировку.