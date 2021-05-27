Кабмин предлагает упорядочить выдачу лицензий для энергетической отрасли

Кабинет министров предлагает принять постановление, согласно которому будет упорядочена выдача лицензий в сфере энергосектора.

По его данным, в энергетическую отрасль республики планируется привлечение крупных инвестиционных проектов, таких как строительство ГЭС, в том числе малых. Для ввода их в эксплуатацию требуется получение соответствующих лицензий.

«В этой связи крайне необходимо в кратчайшие сроки регламентировать и возобновить процедуру выдачи лицензий в сфере ТЭК путем принятия соответствующего нормативного акта, отражающего в полной мере лицензионные требования», — говорится в постановлении кабмина.

Принятие документа позволит регламентировать процесс лицензирования предпринимательской деятельности в сфере ТЭК.

Уточняется, что заявление на получение разрешения можно подать не только в бумажном, но и в электронном виде. Заявитель заполняет формуляр на сайте уполномоченного органа или государственном портале электронных услуг, а также одновременно прилагает отсканированные версии оригиналов требуемых документов.

Заявитель несет полную ответственность за достоверность представленных сведений. Уполномоченный орган по регулированию топливно-энергетического комплекса принимает решение о выдаче или отказе не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления.