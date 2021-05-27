16:26
USD 83.01
EUR 101.61
RUB 1.13
Экономика

Кабмин предлагает упорядочить выдачу лицензий для энергетической отрасли

Кабинет министров предлагает принять постановление, согласно которому будет упорядочена выдача лицензий в сфере энергосектора.

По его данным, в энергетическую отрасль республики планируется привлечение крупных инвестиционных проектов, таких как строительство ГЭС, в том числе малых. Для ввода их в эксплуатацию требуется получение соответствующих лицензий.

«В этой связи крайне необходимо в кратчайшие сроки регламентировать и возобновить процедуру выдачи лицензий в сфере ТЭК путем принятия соответствующего нормативного акта, отражающего в полной мере лицензионные требования», — говорится в постановлении кабмина.

Принятие документа позволит регламентировать процесс лицензирования предпринимательской деятельности в сфере ТЭК.

Уточняется, что заявление на получение разрешения можно подать не только в бумажном, но и в электронном виде. Заявитель заполняет формуляр на сайте уполномоченного органа или государственном портале электронных услуг, а также одновременно прилагает отсканированные версии оригиналов требуемых документов.

Заявитель несет полную ответственность за достоверность представленных сведений. Уполномоченный орган по регулированию топливно-энергетического комплекса принимает решение о выдаче или отказе не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195407/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Бюджет энергокомпаний сократили на 1,7 миллиарда сомов
Все выданные лицензии теперь можно найти на едином информационном портале
На энергетическую независимость потратили $1 миллиард, но живем с дефицитом
Реформы в энергетике. Новые станции и уменьшение дирекций энергокомпаний
Плачевным состоянием энергетической отрасли озаботился Садыр Жапаров
Кубанычбек Турдубаев раскритиковал работу энергетических компаний
Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
Возобновление лицензии Алексею Елисееву. Дело направили на новое рассмотрение
Министры энергетики России и Кыргызстана обсудили совместные проекты
Садыр Жапаров отметил необходимость ввода новых энергомощностей
Популярные новости
Обратный тренд. Доллар начал дорожать Обратный тренд. Доллар начал дорожать
Валютные скачки. Почему падает доллар и&nbsp;что делать населению Валютные скачки. Почему падает доллар и что делать населению
Доллар продолжает падать. Обменки продают его ниже 83&nbsp;сомов Доллар продолжает падать. Обменки продают его ниже 83 сомов
Госантимонополия установила размер надбавок на&nbsp;масло растительное и&nbsp;сахар-песок Госантимонополия установила размер надбавок на масло растительное и сахар-песок
Бизнес
Hyundai Sonata может стать твоей! Не&nbsp;пропусти розыгрыш 31&nbsp;мая Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом Катара в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом Катара в Кыргызстане
Итоги акции &laquo;Депозит открывай&nbsp;&mdash; iPhone получай!&raquo; от&nbsp;&laquo;Керемет Банка&raquo;: кто победил Итоги акции «Депозит открывай — iPhone получай!» от «Керемет Банка»: кто победил
Смотрите финал Лиги чемпионов УЕФА в&nbsp;приложении MePlay Смотрите финал Лиги чемпионов УЕФА в приложении MePlay
27 мая, четверг
16:22
Фото- и видеосъемку запретили. Лейлекцы рассказали, о чем говорили с президентом Фото- и видеосъемку запретили. Лейлекцы рассказали, о ч...
16:17
Кабмин предлагает упорядочить выдачу лицензий для энергетической отрасли
16:10
Президент наложил вето на законопроект о профсоюзах
16:03
Конфликт на границе. Побывавшие в таджикском плену баткенцы нуждаются в помощи
15:58
В Казахстане Q-pop-группа Mad Men подозревается в создании ОПГ