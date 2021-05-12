Страны — участницы проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан продолжают переговоры. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что речь идет о вопросах стандарта ширины колеи, размещения перегрузочной станции и определения маршрута прохождения железной дороги по территории Кыргызстана.

В Минтрансе напомнили, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.

Идея о строительстве железной дороги ККУ появилась в 1996 году, когда Китай объявил о начале строительства Южно-Синьцзянской железнодорожной магистрали Корла — Кашгар. Через год участники будущего проекта подписали в Ташкенте и Бишкеке меморандум о сотрудничестве по строительству железной дороги Кашгар — Ош — Андижан и протокол первого заседания совместной рабочей комиссии соответственно. Но с тех пор до реальной реализации проекта дело так и не дошло.