19:19
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Экономика

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Переговоры сторон продолжаются

Страны — участницы проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан продолжают переговоры. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что речь идет о вопросах стандарта ширины колеи, размещения перегрузочной станции и определения маршрута прохождения железной дороги по территории Кыргызстана.

В Минтрансе напомнили, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.

Идея о строительстве железной дороги ККУ появилась в 1996 году, когда Китай объявил о начале строительства Южно-Синьцзянской железнодорожной магистрали Корла — Кашгар. Через год участники будущего проекта подписали в Ташкенте и Бишкеке меморандум о сотрудничестве по строительству железной дороги Кашгар — Ош — Андижан и протокол первого заседания совместной рабочей комиссии соответственно. Но с тех пор до реальной реализации проекта дело так и не дошло.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/193833/
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекистан готов строить отдельные участки железной дороги в Китай
Проект железной дороги «Кыргызстан — Китай». Переговоры продолжаются
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан — стратегический проект
Кыргызстан и Узбекистан продолжают переговоры по железной дороге
Кыргызстан активизирует переговоры с Китаем о строительстве железной дороги
Популярные новости
Centerra Gold прокомментировала события, связанные с&nbsp;рудником &laquo;Кумтор&raquo; Centerra Gold прокомментировала события, связанные с рудником «Кумтор»
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;8&nbsp;мая. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 8 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Эльдар Таджибаев: У&nbsp;инвесторов горнорудной отрасли &laquo;чемоданное&raquo; настроение Эльдар Таджибаев: У инвесторов горнорудной отрасли «чемоданное» настроение
Неэффективные госпредприятия ликвидируют или приватизируют Неэффективные госпредприятия ликвидируют или приватизируют
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
12 мая, среда
19:17
Потерявшегося пятилетнего мальчика в Бишкеке нашли и передали родителям Потерявшегося пятилетнего мальчика в Бишкеке нашли и пе...
19:01
В международном аэропорту «Манас» изменилась схема пограничного контроля
18:45
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Переговоры сторон продолжаются
18:22
ГРС возобновила торжественную регистрацию новорожденных детей
18:06
В больницу Иссык-Куля поступила женщина в коме. Милиция просит ее опознать