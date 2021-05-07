Андрей Грозин: Национализация «Кумтора» может больно ударить по Кыргызстану

В Кыргызстане вновь раскачивают ситуацию вокруг золотого проекта «Кумтор». Есть предпосылки, что предприятие могут подвести к национализации. Что это даст республике? Каких негативных последствий можно ожидать? Об этом в интервью с руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным.

— Как вы оцениваете предложение депутата парламента Кыргызстана о введении внешнего управления на руднике «Кумтор»?

— В условиях нарастающего противостояния по линии «Россия — коллективный Запад» зачистка Кыргызстана от иностранных инвесторов может иметь очень неожиданные последствия для Бишкека.

Если президент Киргизии Садыр Жапаров решится на национализацию иностранного предприятия «Кумтор», что показывают последние инициативы отдельных парламентариев, он должен быть готов к неприятным для себя последствиям.

Может дойти до того, что на Западе развяжут информационную войну. Тогда нынешние нападки покажутся цветочками. Андрей Грозин

Самый главный вопрос: кто купит «Кумтор» после того, как оттуда выпроводят канадцев? Если инвесторы из Китая, потому что кроме них некому, — это будет еще один плюс китайскому влиянию в Кыргызстане.

Но я не уверен, что инвесторы из КНР рискнут покупать такой проблемный актив.

— Почему?

— Потенциальное приобретение будет обременено бесконечными исками и смутными перспективами. А у Пекина в Кыргызстане и без «Кумтора» хватает проблем на своих горнодобывающих предприятиях.

Да, они заинтересованы в расширении сырьевой базы. Но в отношении «Кумтора» надо четко понимать соотношение плюсов и минусов. Нужно смотреть цифры и считать, что гипотетический китайский инвестор приобретет и чем будет перекрывать вероятные риски.

В любом случае решение о национализации предприятия — от большой нужды. Насколько его нужно принимать и чем оно обернется для бюджета страны — увидим в ближайшее время. Андрей Грозин

Подобные пляски вокруг «Кумтора» происходят регулярно. Даже если Бишкеку каким-то чудом удастся продать предприятие, это не принесет особой пользы. Деньги потратят мгновенно, а поступлений от «Кумтора» уже не будет. Придется портить отношения с новым инвестором. А если этот инвестор будет из КНР, то с ним не получится вести себя, как с канадцами.

На самом деле Садыр Жапаров должен понимать: принимая подобное решение, он может получить единовременный куш вместе с долговременной зависимостью. Национализация «Кумтора» — верный путь к превращению в вассала более мощной финансовой силы, которая может купить производство на золотом руднике.

Если Садыр Жапаров все же намерен это сделать — значит, дело не в геополитике, а в попытке получить хоть какие-то ресурсы, чтобы страна окончательно не скатилась в финансовую пропасть. Андрей Грозин

Ситуация с наполнением республиканского бюджета близка к катастрофической. Да, что-то может подбросить Москва, Нур-Султан или Ташкент. Может быть, что-то выделят страны ЕС.

Хотя, если киргизские власти отберут «Кумтор», на идее получать любую материальную поддержку с Запада можно будет ставить крест. Рассчитывать на западные гранты Бишкеку больше не придется.