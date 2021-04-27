Нацбанк: Возможное повышение тарифов внесет дополнительный вклад в инфляцию

Возможное повышение стоимости ряда администрируемых цен (тарифов) внесет дополнительный вклад в общую инфляцию. Об этом сообщает Национальный банк.

Отмечается, что наблюдаемая в Кыргызстане динамика инфляции обусловлена влиянием повышенных импортных цен главным образом на продовольствие и ГСМ. На 16 апреля 2021-го инфляция в годовом выражении составила 8,6 процента, снизившись с 10,2 процента в марте этого года. Основное давление на динамику цен продовольствия оказывают такие внешние факторы, как ускорение роста цен на мировых рынках продовольствия и ограниченное предложение в странах-производителях.

«Они обуславливают формирование инфляции в республике на более высоких уровнях к концу текущего года. Ожидается постепенное восстановление внешнего спроса в среднесрочной перспективе на фоне принимаемых стимулирующих мер государственной поддержки в странах — торговых партнерах и усиления мер по увеличению темпов вакцинации населения. Продолжающийся рост цен на мировых товарно-сырьевых рынках определяет повышательную динамику инфляции в Кыргызстане в ближайшем периоде», — заключили в Нацбанке.