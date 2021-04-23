Импорт сахара временно освободили от уплаты таможенных пошлин

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о временном освобождении белого сахара от уплаты ввозных таможенных пошлин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара будет действовать с 15 мая по 30 сентября 2021 года. От пошлины освобождают сахар, ввозимый в Армению, в объеме не более 22,4 тысячи тонн, в Казахстан — не более 134,4 тысячи тонн, в Кыргызстан — не более 40 тысяч тонн, в Россию — не более 350 тысяч тонн.

«Коллегия ЕЭК совместно с государствами союза будет на ежемесячной основе мониторить фактический объем ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объем реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом Совет ЕЭК. С учетом ситуации с ценами на рынке сахара члены совета ЕЭК договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми», — говорится в сообщении.

Вместе с тем на площадке Евразийской экономической комиссии будет организовано взаимодействие заинтересованных потребителей и производителей для обеспечения оперативных поставок сахара на внутренние рынки государств ЕАЭС. Совет ЕЭК также решил подготовить предложения по устойчивому развитию рынка сахара ЕАЭС.