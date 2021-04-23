12:00
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Экономика

Импорт сахара временно освободили от уплаты таможенных пошлин

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о временном освобождении белого сахара от уплаты ввозных таможенных пошлин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара будет действовать с 15 мая по 30 сентября 2021 года. От пошлины освобождают сахар, ввозимый в Армению, в объеме не более 22,4 тысячи тонн, в Казахстан — не более 134,4 тысячи тонн, в Кыргызстан — не более 40 тысяч тонн, в Россию — не более 350 тысяч тонн.

«Коллегия ЕЭК совместно с государствами союза будет на ежемесячной основе мониторить фактический объем ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объем реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом Совет ЕЭК. С учетом ситуации с ценами на рынке сахара члены совета ЕЭК договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми», — говорится в сообщении.

Вместе с тем на площадке Евразийской экономической комиссии будет организовано взаимодействие заинтересованных потребителей и производителей для обеспечения оперативных поставок сахара на внутренние рынки государств ЕАЭС. Совет ЕЭК также решил подготовить предложения по устойчивому развитию рынка сахара ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/191264/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан импортирует из Казахстана 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии
Предприниматели могут применять режим условного начисления НДС на импорт товаров
Цифра дня. 318,4 миллиона сомов выделит Минэконом для закупки сахара и масла
Рост цен. В апреле в Кыргызстан поступят сахар и масло, закупленные государством
Правительство ввело запрет на экспорт сахара и растительного масла
Бензин подорожал. В ГКПЭН рассказали, какие меры принимают
В Кыргызстане могут ввести госрегулирование цен на растительное масло и сахар
За год сахар подорожал почти на 19 сомов
Кабмин будет держать на контроле вопрос ценообразования в сахарной отрасли
За сутки импортеры через пункты учета товаров ввезли в Кыргызстан 350 тонн груза
Популярные новости
Цены на&nbsp;сахар. &laquo;Каинды-Кант&raquo; снизит отпускную стоимость продукта Цены на сахар. «Каинды-Кант» снизит отпускную стоимость продукта
В&nbsp;Кыргызстане разработают новый Налоговый кодекс В Кыргызстане разработают новый Налоговый кодекс
Новый Налоговый кодекс планируют внедрить с&nbsp;1&nbsp;января 2022 года Новый Налоговый кодекс планируют внедрить с 1 января 2022 года
Итоги марта. Ситуация в&nbsp;экономике все хуже, а&nbsp;цены все выше Итоги марта. Ситуация в экономике все хуже, а цены все выше
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
12:00
Повторения «черного» июля не будет, или Чего ждать от британского штамма Повторения «черного» июля не будет, или Чего ждать от б...
11:50
Импорт сахара временно освободили от уплаты таможенных пошлин
11:50
Хватали за руки, душили. Адвокат свидетельницы пожаловался на следователя
11:44
«Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
11:39
COVID-19. В статистике Минздрава пропали почти тысяча человек. Куда они делись?