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Экономика

Цифра дня. 21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за три месяца

С января по март 2021 года Налоговая служба собрала 21 миллиард 743 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, установленный план выполнен на 106,5 процента, или перевыполнен на 1 миллиард 320 миллионов сомов.

В республиканский бюджет собрали 17 миллиардов 100 миллионов сомов. По сравнению с этим же периодом 2020 года сборы увеличились на 3 миллиарда 901 миллион сомов.

Поступления налогов в местный бюджет составили 4 миллиарда 643 миллиона сомов, план перевыполнен на 603 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188655/
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