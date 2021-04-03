Цифра дня. 21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за три месяца

С января по март 2021 года Налоговая служба собрала 21 миллиард 743 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, установленный план выполнен на 106,5 процента, или перевыполнен на 1 миллиард 320 миллионов сомов.

В республиканский бюджет собрали 17 миллиардов 100 миллионов сомов. По сравнению с этим же периодом 2020 года сборы увеличились на 3 миллиарда 901 миллион сомов.

Поступления налогов в местный бюджет составили 4 миллиарда 643 миллиона сомов, план перевыполнен на 603 миллиона сомов.