В 2021 году запланированные работы на дороге Джалал-Абад — Маданият начнутся своевременно и будут выполнены в полном объеме. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Планируется уложить более 20 километров нового асфальта. На встрече представителей Минтранса, полпреда правительства в Джалал-Абадской области Абсаттара Сыргабаева с генеральным директором компании «АзВирт» Чингизом Бахишевым отмечено, что особое внимание будет уделено содержанию автодороги, в частности обеспыливанию дороги и ямочному ремонту. Будет привлекаться и дополнительная техника в виде грейдеров.

С момента заключения контракта на реконструкцию дороги Джалал-Абад — Маданият генеральным подрядчиком завершена разработка детального проекта и получено положительное заключение госэкспертизы. На участок было мобилизовано 150 человек и 80 комплектов крупногабаритной техники. Кроме того, подрядчик мобилизовал асфальтобетонный завод производительностью 210 тонн в час.

В строительном сезоне 2020 года уложено 16 километров асфальтобетонного покрытия. На сегодня работы приостановлены в связи с погодными условиями на участке. Но при нормализации температуры начнется строительный сезон 2021-го.