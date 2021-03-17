11:30
USD 84.80
EUR 101.14
RUB 1.16
Экономика

В этом году работы на дороге Джалал-Абад — Маданият начнутся вовремя

В 2021 году запланированные работы на дороге Джалал-Абад — Маданият начнутся своевременно и будут выполнены в полном объеме. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Планируется уложить более 20 километров нового асфальта. На встрече представителей Минтранса, полпреда правительства в Джалал-Абадской области Абсаттара Сыргабаева с генеральным директором компании «АзВирт» Чингизом Бахишевым отмечено, что особое внимание будет уделено содержанию автодороги, в частности обеспыливанию дороги и ямочному ремонту. Будет привлекаться и дополнительная техника в виде грейдеров.

С момента заключения контракта на реконструкцию дороги Джалал-Абад — Маданият генеральным подрядчиком завершена разработка детального проекта и получено положительное заключение госэкспертизы. На участок было мобилизовано 150 человек и 80 комплектов крупногабаритной техники. Кроме того, подрядчик мобилизовал асфальтобетонный завод производительностью 210 тонн в час.

В строительном сезоне 2020 года уложено 16 километров асфальтобетонного покрытия. На сегодня работы приостановлены в связи с погодными условиями на участке. Но при нормализации температуры начнется строительный сезон 2021-го.

«После завершения строительства жители окрестных районов и пользователи автодороги Бишкек — Ош получат 67 километров нового 2- и 4-полосного асфальтобетонного покрытия, которое улучшит качество жизни тысяч людей и откроет новые возможности для развития региона», — подчеркнули в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186707/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с дорогой Маданият — Джалал-Абад. Минтранс дает пояснения
Маданият — Джалал-Абад. Еще одна дорога, еще один скандал
Популярные новости
Реальная цена на&nbsp;бензин Аи-92 составляет 51,5&nbsp;сома, дизеля&nbsp;&mdash; 47&nbsp;сомов Реальная цена на бензин Аи-92 составляет 51,5 сома, дизеля — 47 сомов
В&nbsp;Кыргызстане предлагают утвердить новый праздник В Кыргызстане предлагают утвердить новый праздник
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;13&nbsp;марта. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 13 марта. Сколько денег семья тратит на еду
За&nbsp;необоснованную комиссию при выдаче кредита оштрафован один из&nbsp;банков За необоснованную комиссию при выдаче кредита оштрафован один из банков
Бизнес
&laquo;Гемотест&raquo; сделал проверку щитовидной железы доступнее «Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
17 марта, среда
11:27
Проект концепции духовно-нравственного воспитания доработают Проект концепции духовно-нравственного воспитания дораб...
11:25
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
11:09
«Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
11:06
В Кыргызстане коронавирусом болеют 640 человек, 95 — в тяжелом состоянии
11:04
В Кыргызстане выявили 55 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 87 045