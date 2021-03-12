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Экономика

Цифра дня. 174,7 тысячи патентов выдано онлайн за семь месяцев

С августа 2020 года по март 2021-го в режиме онлайн выдано 174 тысячи 729 патентов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Кроме того, выдано 142 тысячи 547 страховых полисов.

«С августа прошлого года объединены формы патента и страхового полиса. Усовершенствован электронный сервис «Э-патент» (epatent.gov.kg), где можно приобрести патент и страховой полис одним документом. Оплату при этом можно произвести безналичным расчетом с помощью электронных кошельков, терминалов или онлайн-банкинга», — напомнили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186208/
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