Самый дорогой уголь в Кыргызстане — в Баткенской и Ошской областях

На конец февраля самый дорогой уголь продают в населенных пунктах Баткенской и Ошской областей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что средние потребительские цены на уголь на 22 февраля 2021 года по сравнению с январем в среднем по республике понизились на 51,52 сома, или на 1,1 процента.

Дороже всего твердое топливо в Ноокате (7,9 тысячи сомов за тонну), Баткене (7,8 тысячи), Кара-Суу (5,8 тысячи) и Исфане (5,7 тысячи). Дешевле всего уголь в Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома), Нарыне (3,5 тысячи) и селе Чаек (2,5 тысячи).

Наиболее значительный рост цен на уголь по сравнению с январем отмечен в Баткене — на 1 тысячу 156,96 сома, или на 17,4 процента. При этом в Исфане цена на него снизилась на 2 тысячи 145,3 сома, или на 27,2 процента.

«В основном цены в наблюдаемых населенных пунктах сохранялись на уровне предыдущего месяца», — подчеркнули в Нацстаткоме.