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Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 февраля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184218/
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Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 февраля