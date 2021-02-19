В законах Кыргызстана не прописаны нормы поддержки бизнеса

Институт бизнес-омбудсмена при рассмотрении жалоб представителей среднего и малого бизнеса столкнулся с серьезными проблемами, связанными с пробелами, противоречиями, коллизиями в законодательстве, которое регулирует предпринимательскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Так, в существующих законах не прописаны механизмы реализации, осуществляющие защиту и поддержку бизнеса. Кроме того, нормы вышеуказанных законов вступают в противоречия с кодексами Кыргызстана, которые имеют высшую юридическую силу. Сейчас в республике обсуждается проект Конституции, в которой необходимо прописать нормы основного закона о поддержке и защите инвесторов и предпринимателей.

«Бизнес является главным локомотивом в экономике, поэтому инвесторы и предприниматели нуждаются в гарантии на уровне конституционных норм. Защита предпринимателей и инвесторов — важная составляющая для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности и инвестиционного климата. Сегодня бизнес нуждается в поддержке, а общество — в решительных экономических реформах, направленных на улучшение благосостояния граждан Кыргызстана», — заключил Робин Орд-Смит.