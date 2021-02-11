ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на сварные трубы и профили из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила ввести антидемпинговую пошлину на ряд видов сварных труб и профилей из нержавеющей стали из Китая. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Антидемпинговое расследование в отношении сварных труб и профилей из КНР было начато 24 декабря 2019 года по результатам рассмотрения заявления, поданного компаниями «ТМК-Инокс», «Марчегалия РУ», «Балтинокс» и ООО «Техно Трейд». Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать заключение о наличии демпингового импорта товара из Китая и материального ущерба отрасли экономики государств-членов.

Пошлина вводится сроком на пять лет. Размер ставки составит от 14,62 до 17,28 процента в зависимости от производителя. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

«Основными сферами применения этой продукции являются производство сантехники и теплообменников, автомобилестроение, пищевая промышленность, нефтехимическая и атомная отрасли, производство мебели и инфраструктурное строительство», — отметили в торговом блоке комиссии.