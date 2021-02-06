Мировые цены на продовольствие в январе выросли на 4,3 процента

Индекс продовольственных цен в январе 2021 года вырос на 4,3 процента и достиг рекордного показателя с июля 2014 года. Об этом со ссылкой на экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что больше всего поднялись мировые цены на зерновые — на 7,1 процента. «Этому способствовало, в первую очередь, резкое повышение международных цен на кукурузу — они выросли на 11,2 процента. Объясняется это сокращением предложения на мировом уровне на фоне масштабных закупок со стороны Китая и снижения объемов производства и запасов в США, а также временной приостановкой лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине», — отмечает издание.

Цены на пшеницу повысились на 6,8 процента под влиянием роста мирового спроса и прогнозируемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое.

В ФАО также сообщают о росте цен на сахар на 8,1 процента на фоне высокого мирового импортного спроса и опасений, связанных с сокращением предложения в Европейском союзе, России и Таиланде и засушливой погодой в Южной Америке.

Цены на молочные и мясные продукты, по данным ФАО, выросли соответственно на 1,6 процента и 1 процент.