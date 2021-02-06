13:32
USD 84.80
EUR 101.63
RUB 1.13
Экономика

Мировые цены на продовольствие в январе выросли на 4,3 процента

Индекс продовольственных цен в январе 2021 года вырос на 4,3 процента и достиг рекордного показателя с июля 2014 года. Об этом со ссылкой на экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что больше всего поднялись мировые цены на зерновые — на 7,1 процента. «Этому способствовало, в первую очередь, резкое повышение международных цен на кукурузу — они выросли на 11,2 процента. Объясняется это сокращением предложения на мировом уровне на фоне масштабных закупок со стороны Китая и снижения объемов производства и запасов в США, а также временной приостановкой лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине», — отмечает издание.

Цены на пшеницу повысились на 6,8 процента под влиянием роста мирового спроса и прогнозируемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое.

В ФАО также сообщают о росте цен на сахар на 8,1 процента на фоне высокого мирового импортного спроса и опасений, связанных с сокращением предложения в Европейском союзе, России и Таиланде и засушливой погодой в Южной Америке.

Цены на молочные и мясные продукты, по данным ФАО, выросли соответственно на 1,6 процента и 1 процент.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182524/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Чуйской области жалуются на высокие цены на корм для животных
Конфликт на авторынке в Военно-Антоновке. Арендаторы возмущены повышением цен
Министерство экономики прогнозирует в 2021 году рост цен на ГСМ на 15 сомов
Невеселый прогноз. В 2021 году в Кыргызстане дорожать будет все
ООН объявила 2021-й Международным годом овощей и фруктов
Индекс оливье-2021: во сколько бишкекчанам обойдется новогодний салат
Десятилетие наук об океане начнется в новом году
Из-за пандемии COVID-19 ООН ввела новый международный день
Рост цен на продукты питания. Что предлагает и. о. премьера Артем Новиков
Цены на продукты питания в Кыргызстане пока не регулируют — рост небольшой
Популярные новости
Бизнес обеспокоен новой структурой правительства Бизнес обеспокоен новой структурой правительства
В&nbsp;феврале топливо в&nbsp;Кыргызстане подорожает В феврале топливо в Кыргызстане подорожает
Расходы на&nbsp;COVID-19. Куда государство потратило бюджетные деньги Расходы на COVID-19. Куда государство потратило бюджетные деньги
Цены на&nbsp;топливо вырастут, потому что депутаты парламента хотят увеличить акциз Цены на топливо вырастут, потому что депутаты парламента хотят увеличить акциз
Бизнес
Лаборатория &laquo;Гемотест&raquo; начала обрабатывать ПЦР-тесты на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Бишкеке Лаборатория «Гемотест» начала обрабатывать ПЦР-тесты на COVID-19 в Бишкеке
Нурсултан Кубанов создает новую партию Нурсултан Кубанов создает новую партию
Теперь и&nbsp;в&nbsp;Караколе: Globus расширяет географию! Теперь и в Караколе: Globus расширяет географию!
Сезон охоты на&nbsp;бизнес открыт? Волна громких задержаний Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний
6 февраля, суббота
13:26
Уборка дворов многоэтажных домов. Власти города Ош недовольны работой домкомов Уборка дворов многоэтажных домов. Власти города Ош недо...
13:00
Переводы через SWIFT. Кыргызстанцев обманывают, прикрываясь инвестициями
12:45
Мировые цены на продовольствие в январе выросли на 4,3 процента
12:19
В ЕАЭС разработают приложение, упрощающее трудовую миграцию
12:00
Силомеры, игры, шарики. Мэрия Бишкека проигрывает борьбу со стихийной торговлей