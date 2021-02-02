В феврале топливо в Кыргызстане подорожает

В феврале на рынке ГСМ Кыргызстана цены могут повыситься на 2,5-3,5 процента. Такой прогноз делает Ассоциация нефтетрейдеров.

В АНК напоминают, что с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, кыргызский сом потерял почти 20 процентов. Если на 3 февраля 2020 года доллар стоил 69,84 сома, то 2 февраля 2021-го — 84,79 сома.

«На российском рынке нефтепродуктов наблюдается повышение оптово-отпускных цен на ГСМ. Бензиновая группа подорожала в среднем на $91,6 за тонну, дизельное топливо — на $25 за тонну. Поэтому ожидается повышение цен на ГСМ. При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений», — подчеркнули в ассоциации.