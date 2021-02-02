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Экономика

Цены на топливо вырастут, потому что депутаты парламента хотят увеличить акциз

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают увеличить акцизный налог, чтобы финансировать за счет этих средств ремонт дорог. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Авторами инициативы выступают Нурбек Алимбеков, Акылбек Жапаров, Айнура Осмонова, Аида Касымалиева, Аалы Карашев, Салайдин Айдаров, Улукбек Ормонов, Кубанычбек Жумалиев, Омурбек Бакиров и Эмиль Токтошев.

Депутаты предлагают финансировать дорожную отрасль путем ежегодного увеличения акциза на ГСМ на 2 тысячи сомов за тонну в ближайшие семь лет.

При увеличении акциза только на 2 тысячи сомов стоимость топлива вырастет на 1,73 процента, а расходы, например, водителей такси почти на 15 тысяч сомов.

Депутаты признают, что в результате потенциального роста цены на топливо существует риск негативной реакции со стороны общества, несмотря на незначительный рост бремени и повышения расходов. Но они уверены, что можно избежать соответствующего роста цены на топливо при условии поддержки данной меры политики со стороны бизнес-сообщества (грузовых и пассажирских перевозчиков, нефтетрейдеров и других), поскольку без реального изменения ситуации с финансированием дорог улучшить дорожные условия в стране не удастся.

«Оцененные экономические выгоды в результате предлагаемого изменения законодательства намного превысят потенциальные экономические издержки. Улучшение дорожных условий в среднесрочной перспективе станет ключевым фактором социально-экономического развития страны в целом и ее регионов», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182005/
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