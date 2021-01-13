Объявлен новый конкурс на изготовление акцизных марок

Объявлен новый конкурс на закупку услуг по изготовлению и доставке акцизных марок на алкогольные напитки и табачные изделия. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Конкурс будет проходить одноэтапным двухпакетным методом государственных электронных закупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.00 29 января 2021 года на официальном портале государственных закупок.

Напомним, что объявленный в сентябре 2020-го предыдущий конкурс отменен в ноябре для повышения требований к защитным элементам и свойствам акцизных марок.