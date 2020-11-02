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Происшествия

ГНС лоббировала интересы фирмы-монополиста, занимающейся производством алкоголя

Государственная налоговая служба лоббировала интересы фирмы монополиста по производству алкоголя, помогая ей уклоняться от уплаты налогов. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«В рамках расследуемого уголовного дела сотрудниками АКС были проведены обыски в служебных кабинетах должностных лиц центрального аппарата Налоговой службы, районных управлениях ведомства, а также на заводе и складских помещениях организации-производителя алкогольной продукции, расположенных на территории Бишкека, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. По их результатам изъято свыше 460 тысяч единиц алкогольной продукции на сумму свыше 100 миллионов сомов», — сообщили в ГКНБ.

Обнаружены незаконные складские помещения, расположенные в частных домах, где алкоголь хранился без соответствующих разрешительных документов. Следствием устанавливается точная сумма ущерба, нанесенная бюджету республики.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171577/
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