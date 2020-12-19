14:14
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 19 декабря. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожало мясо, картофель, перец, капуста, груши и яйца. Подешевели - огурцы, помидоры, яблоки и растительное масло.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 12 декабря. Сколько денег семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 12 сомов — до 4 тысяч 723 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 453 сома. Отметим, что третий месяц подряд ее стоимость превышает 4 тысячи сомов и вплотную приблизилась к отметке в 5 тысяч сомов. С начала года корзина подорожала на 387 сомов.

Самыми дешевым продуктом нашей корзины являются хлеб и капуста. Цена на первый остается практически без изменений второй год.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177176/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 12 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 5 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 28 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 21 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 14 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 7 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 31 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 17 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 10 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Популярные новости
Падение продолжается. Доллар приближается к&nbsp;отметке 80&nbsp;сомов Падение продолжается. Доллар приближается к отметке 80 сомов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;15&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 декабря
Итоги ноября. Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение Итоги ноября. Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение
За&nbsp;сутки доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел на&nbsp;один сом За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на один сом
Бизнес
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
19 декабря, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 19 декабря. Сколько денег семья тратит на еду Продуктовая корзина Бишкека на 19 декабря. Сколько дене...
13:36
ТЭЦ Оша отрицает, что есть жалобы от горожан на электричество
13:04
Пожар в оружейном магазине в Бишкеке. Один погиб, трое пострадали
13:00
Искусство в массы. Художественная выставка открылась в торговом центре Бишкека
12:43
Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического освещения в СМИ